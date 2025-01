Стрелбата пред нощен клуб в Ню Йорк не е била акт на тероризъм (Видео)

Десет души са били ранени при стрелба пред нощен клуб в Ню Йорк, докато чакали да влязат на частно парти, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

В 23:15 ч. пред нощен клуб "Амазура" в Ямайка, Куинс, са стояли около 15 души. Четирима мъже се приближили пеша към групата от младежи на 16-20 години. Трима или четирима от мъжете открили огън по групата, заяви началникът на патрула на нюйоркската полиция Филип Ривера по време на пресконференция рано тази сутрин.

Произведени са около 30 изстрела, преди стрелците да избягат пеша. След това са били видени да се качват в седан с чуждестранни номера.

Имаме политика на "нулева толерантност към тези безсмислени стрелби", подчертава Ривера.

Шест жени и четирима мъже са откарани в болници с наранявания, които не са животозастрашаващи, каза той, цитиран от БТА.

На кадри, публикувани в социалните медии, се вижда масирано полицейско присъствие и няколко линейки пред "Амазура". Засега мотивът не е известен, но Ривера заяви, че в случая не става дума за тероризъм.