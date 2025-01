Италианци посрещнаха с българска музика Нова година в Ричоне и Латина (Видео)

Стотици италианци танцуваха под звуците на българската цигуларка Десислава Кондова в адриатическия град Ричоне. Красивата и талантлива бургазлийка, която живее от дълги години на Апенините, омая публиката на концерта в известния курорт. Центърът му се превърна в пулсиращо сърце и в гигантска дискотека на открито, за която допринесоха диджеите Клаудио Ковери и Макс Монти под акомпанимента на Деси на електрическа цигулка. Сегашното издание на „Романтична дискотека" с участието на българката беше проект на кметството на град Ричоне. 34-годишната българка живее от 12 г. в съседния град Римини. Само преди 2 г. излезе последният албум на легендарната група „Чикаго" Born for This Moment, в който българката допринася с изпълнението си на цигулка за една от песните –For the Love.

Наскоро излезе и новият сингъл Warrior (Войн), който е по музика на самата Десислава Кондова, която го и изпълнява. Той е част от новия албум „Корени" на музикантката, която съчетава в очарователен микс балканските си корени с италианския си опит. Деси свири с цигулката си различни стилове - от класическа до поп музика, и сътрудничи с известни музиканти от цял свят, сред които певицата Джейни Клуър. Българката свири не само на цигулка, а и на виола, пиано, сама програмира музиката и на другите инструменти в композициите си. С други думи, тя е нещо като човек оркестър.

И докато българката огласяваше центъра на Ричоне на Нова година, по същото време в Латина – град на юг от Рим, се чуваха български и балкански ритми под изпълнението на ансамбъл „Нубрас". Това е групата, в която участват италианци,полякиня, испанка и румънка. Ансамбълът, който изпълнява български фолклор, беше избран от кметството на Латина за концерта в центъра на града, с който жителите му посрещнаха 2025-а. На 1 януари пък „Нубрас" свириха на площада пред Операта в Рим в рамките на музикалния проект „Каподарте" на столичното кметство.

От 2 години групата , в която има цигуларки, виолончелистка, саксофонист, барабанист и акордеонист, изпълнява наш фолклор по сцените на цяла Италия.Първият музикален албум на групата е „Български маршрути" и той е записан в Пловдив с участието на българската народна певица Дияна Василева, кавалджията Кирил Бележков и гъдуларя Борислав Гълъбов.