Почина певецът и китарист Уейн Озмънд

Уейн Озмънд, певец, китарист и един от основателите на групата "Озмъндс", почина на 73 години от инсулт в болница в Солт Лейк Сити, съобщи БТА по информация на Асошиейтед прес.

Групата "Озмъндс" е популярна през 70-те години на миналия век с хитове като One Bad Apple, Yo-Yo and Down By the Lazy River.

Уейн Озмънд е четвъртият от девет деца в семейство на мормони. Кариерата на братята и сестрите започва през 50-те години на миналия век, когато Уейн, Алън, Мерил и Джей пеят като квартет. Популярността им нараства през 60-те години, след като са подкрепени от певеца Анди Уилямс, и достига своя връх като квинтет в началото на 70-те години, като по-малкият брат Дони Озмънд е голямата звезда. Песента One Bad Apple и други песни често са сравнявани с музиката на съвременниците на Озмънд, "Джексън 5", а Дони е сравняван с Майкъл Джексън.

Популярността на група "Озмъндс" намалява към средата на 70-те години на ХХ век, въпреки че Дони и Мари Озмънд имат успешна кариера като соло изпълнители и като дует брат-сестра.

През 80-те години на ХХ век Уейн Озмънд се насочва към кънтри музиката заедно с Алън, Мерил и Джей. Те имат няколко хита, сред които I Think About Your Lovin'.

В средата на 90-те години на миналия век той е диагностициран с мозъчен тумор и губи голяма част от слуха си в резултат на операцията и лечението. Инсулт през 2012 г. влошава нещата и той вече не може да свири на китара.