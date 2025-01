Престъпник взе петима за заложници в затвор във Франция (Видео, снимки)

Затворник взе днес петима души за заложници в град Арл, Южно Франция, предаде Франс прес, като се позова на полицията и управата на затвора.

Според източниците мъжът, въоръжен с хладно оръжие и известен като човек със сериозни психически проблеми, държи четирима души от медицинския персонал на затвора и един надзирател. Той "няма характеристики на терорист", подчерта представител на затвора. ❗️ What we know about the Arles prison hostage-taker:



- 37-year-old inmate

- Serving time for armed rape

- Diagnosed with 'severe psychiatric issues'

- Demands transfer to another facility

- Number of hostages now 5.



Заложническата драма е започнала малко след 11 ч. (12 ч. българско време) в медицинското отделение на затвора. "Обстановката както цяло остава спокойна", каза запознат със ситуацията източник, цитиран от БТА. #BREAKING #JUSTIN Hostage situation in South #France's #ArlesPrison — media



Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен съобщи в мрежата "Екс", че следи случая "в реално време" и че са задействани всички необходими средства за слагане край на заложническата криза.