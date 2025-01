В единствен по рода си случай лекар хванал рак от пациент след операция

Необикновената история е от 1996 г., но сега прикова вниманието на медиите

Лекар случайно си е “трансплантирал” рак по време на операция на пациент, като инцидентът се смята за единствен по рода си, съобщи “Дейли мейл”. Случаят, който е докладван за първи път през 1996 г. в The New England Journal of Medicine, чак сега привлече вниманието на редица медии.

От години е доказано, че ракът не е заразен. По време на операция на 32-годишен мъж от Германия обаче става нещо неочаквано. Болният, който страдал от рядък вид рак - злокачествен фиброзен хистиоцитом, ляга на операционната маса, за да му бъде отстранен тумор от корема. По време на операцията лекарят, извършващ процедурата, случайно порязал ръката си, но раната била веднага промита и превързана.

Близо половин година по-късно 53-годишният хирург забелязва малка бучка на мястото, където се е порязал, затова веднага потърсил помощ. Образуванието се оказало злокачествен тумор. Според тестовете той бил генетично идентичен с рака, от който страдал бившият пациент. Така медицинският екип, който лекувал колегата си, стига до заключението, че той е хванал рака, след като туморни клетки са влезли в разреза на ръката му.

Авторите на доклада наричат инцидента доста необичаен, тъй като при традиционна трансплантация тялото реагира с имунен отговор и

отхвърля всяка чужда тъкан,

като очакванията били същото да стане и с лекаря. Предполага се обаче, че тялото на хирурга е имало “неефективен антитуморен имунен отговор”.

В публикацията лекарите описват подробно “случайната трансплантация” на злокачествения фиброзен хистиоцитом. Този вид рак се образува в меките тъкани, като на година само 1400 души са диагностицирани с него. В документа се посочва как лекарят ранява лявата си ръка по време на поставяне на дренаж на пациента. Въпреки че първоначалната операция е била успешна, пациентът е починал вследствие на усложнения.

Докато медицинският екип изследвал вече премахнатото образувание под микроскоп, той видял, че клетките и подредбата им са същите като тези на пациента. Според лекарите колегата им вероятно несъзнателно е прехвърлил ракови клетки в разреза на ръката си, позволявайки на коварната болест да пусне “корени” и да расте в тялото му.

Авторите на доклада предполагат, че туморът е “избягал от имунологично унищожение чрез няколко механизма”, включително промени в молекулите на клетките, което попречило на тялото на хирурга да го

разпознае и атакува ефективно

За щастие, две години след отстраняване на образуванието от ръката на лекаря в тялото му нямало разсейки или други признаци, че ракът се е върнал.

В доклада се посочва още, че случаят е особено интересен поради това, че тялото на заразения хирург е приело чуждата тъкан, което е много рядко явление. По принцип след трансплантация реципиентите приемат имунопотискащи лекарства, за да не отхвърлят новия орган. Но докато хирургът развил възпаление около раната, неговият имунен отговор не спрял растежа на тумора.

През годините има само няколко единични случая за предаване на рак посредством донорство. Доклад, публикуван през 2013 г. в Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, посочва, че няма оценка на риска за тези случаи, както и че данните по темата са ограничени. По-ранен преглед на темата от 1993 г., в който се разглеждат данни от 70-те, също констатира, че само няколко пъти е наблюдавано предаването на рак чрез донорство на органи. Авторите от 2013 г. пишат, че раковите заболявания, за които е известно, че са били предадени от донор на реципиент поне веднъж, са рак на гърдата, на дебелото черво, на черния и белия дроб, меланом, рак на яйчниците, на простатата и на бъбреците.