Вайола Дейвис и Тед Дансън получиха почетни награди за приноса си във филмовата и телевизионната индустрия

Актрисата Вайола Дейвис получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за приноса си към филмовата индустрия, а Тед Дансън - еквивалента й "Каръл Бърнет" за телевизионни постижения на церемония в Бевърли хилс, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

За първи път за връчването на двете почетни награди беше организирано отделно събитие, а не беше част от церемонията за отличията "Златен глобус", отбелязва Асошиейтед прес.

Пътят на Вайола Дейвис към превръщането й в една от най-почитаните холивудски актриси е воден от една мантра: да приема всяка роля, използвайки я като фиш за заплата и шанс да изследва нови герои, докато усъвършенства уменията си. Тя произнесе трогателна 16-минутна реч, докато приемаше престижната награда "Сесил Б. Демил" на церемонията в петък вечерта. Дейвис разказа как възпитанието й е подхранило нейната страст към актьорската професия като средство за бягство и как необходимостта от пари често е оказвала влияние върху избора й на роли.

"Ако чаках роля, която да е написана за мен, добре направена, тогава нямаше да стоя тук", каза Вайола Дейвис по време на събитието в Бевърли Хилс, само две вечери преди церемонията за 82-рите награди "Златен глобус" в неделя, 5 януари.

Сред известните имена, които присъстваха, бяха Карол Бърнет, Джейн Фонда, Антъни Андерсън, Стив Гутенберг, певецът и автор на песни Кенет "Бейбифейс" Едмъндс.

Вайола Дейвис каза, че не може да си позволи да чака перфектната роля, особено като "тъмнокожа чернокожа жена с широк нос и големи устни".

"Така че ги приемах заради парите", каза тя. Дейвис спечели похвали за редица убедителни герои във филми като "Прегради", "Жената воин", "Майката на блуса", като същевременно завладя телевизионната аудитория чрез юридическата драма "Как да ни се размине за убийство".

Мерил Стрийп връчи наградата на Дейвис, като отбелязва, че "всеки път казва истината". Двете работят заедно във филма "Съмнения" от 2008 г.

Наградата "Сесил Б. Демил" е присъждана на най-големите холивудски таланти. Сред досегашните носители са Том Ханкс, Джеф Бриджис, Опра Уинфри, Морган Фрийман, Мерил Стрийп, Барбра Стрейзанд, Сидни Поатие.

Когато Тед Дансън прие наградата си за телевизионни постижения, той поздрави Дейвис, наричайки я "невероятна актриса", отбелязва Асошиейтед прес.

"За мен е огромно удоволствие да бъда в една стая с теб", каза Дансън, трикратен носител на "Златен глобус", който е неизменна част от телевизионния екран, откакто изгря в ролята на бостънския барман Сам Малоун в комедията "Бар "Наздраве" на Ен Би Си. Другите му роли включват "На по-добро място", "От местопрестъплението", "От местопрестъплението: Киберпрестъпления", "Бекър" и др.

В момента Тед Дансън играе в A Man on the Inside на платформата "Нетфликс".

Той получи отличието "Каръл Бърнет " от съпругата си актрисата Мери Стийнбъргън . Отличието се връчва от 2019 г. , а сред носителите му са Норман Лиър, Райън Мърфи и Елън де Дженерис. Първата носителка е самата Бърнет.

Дансън и Стийнбъргън участват в няколко съвместни проекта, сред които "Пътешествията на Гъливер", Pontiac Moon, It Must Be Love.

Тед Дансън благодари на редица сценаристи, продуценти и актьори, както и на съавторите на "Бар "Наздраве" Глен и Лес Чарлз, които го изненадаха с появата си на събитието.

"Чувствам се толкова благодарен", каза той. "Наистина съм най-щастливият... на Земята".