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И в Лос Анджелис отбелязаха Йордановден с водосвет и хвърляне на кръста

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И в Лос Анджелис се хвърлиха за кръста Снимка: Фейсбук/ Consulate General of Bulgaria in Los Angeles

Консулството на България в Лос Анджелис, щата Калифорния, съобщи, че водосвет и "спасяване" на кръста са били отслужени и на кея в Санта Моника.

Йордановден е почетен от десетки хора в американския град, а обредите са изпълнени от новопристигналия отец Марко.

Кръстът е бил спасен от 14-годишния Тео Михалев, възпитаник на българското училище "Св. св. Кирил и Методий" в града.

И в Лос Анджелис се хвърлиха за кръста Снимка: Фейсбук/ Consulate General of Bulgaria in Los Angeles

🇧🇬⛪️Генералният консул, г-н Бойко Христов, приветства новопристигналия отец Марко, който възстанови богослуженията в...

Posted by Consulate General of Bulgaria in Los Angeles on Sunday 5 January 2025

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