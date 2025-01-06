И в Лос Анджелис отбелязаха Йордановден с водосвет и хвърляне на кръста

Консулството на България в Лос Анджелис, щата Калифорния, съобщи, че водосвет и "спасяване" на кръста са били отслужени и на кея в Санта Моника.
Йордановден е почетен от десетки хора в американския град, а обредите са изпълнени от новопристигналия отец Марко.
Кръстът е бил спасен от 14-годишния Тео Михалев, възпитаник на българското училище "Св. св. Кирил и Методий" в града.
🇧🇬⛪️Генералният консул, г-н Бойко Христов, приветства новопристигналия отец Марко, който възстанови богослуженията в...Posted by Consulate General of Bulgaria in Los Angeles on Sunday 5 January 2025