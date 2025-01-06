И в Лос Анджелис отбелязаха Йордановден с водосвет и хвърляне на кръста

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Консулството на България в Лос Анджелис, щата Калифорния, съобщи, че водосвет и "спасяване" на кръста са били отслужени и на кея в Санта Моника.

Йордановден е почетен от десетки хора в американския град, а обредите са изпълнени от новопристигналия отец Марко.

Кръстът е бил спасен от 14-годишния Тео Михалев, възпитаник на българското училище "Св. св. Кирил и Методий" в града.