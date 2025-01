Американският певец Питър Яроу почина на 86 г. след борба с рака

Питър Яроу, вокалист на американското фолк трио Питър, Пол и Мери, почина на 86-годишна възраст. Причината е рак на пикочния мехур, с който беше диагностициран у Яроу преди четири години, пише "Гардиън".

Яроу изпълняваше главните вокали в песните Puff, the Magic Dragon, The Great Mandella и Day Is Done, които той написа или написа в съавторство с Ноел Пол Стъки. Стоуки е последният жив член на групата, тъй като Мери Травърс почина през 2009 г.

Стоуки споделя пред New York Times, че Яроу е бил неговият „креативен, неудържим, спонтанен и музикален по-малък брат", за когото е „израснал, за да бъде благодарен и да обича зрялата мъдрост и вдъхновяващите напътствия, които той споделяше с мен като с по-голям брат. Може би Питър беше и двамата ми братя, които никога не съм имал, и той ще ми липсва дълбоко."

През 60-те години на миналия век групата има шест сингъла в Топ 10 на САЩ и един номер 1 - кавър на песента Leaving on a Jet Plane на Джон Денвър, както и пет албума в Топ 10.

Групата е значима и в политическо отношение. През август 1963 г. прогресивното трио се присъединява към марша във Вашингтон и изпълнява кавър на песента на Боб Дилън Blowin' in the Wind на стъпалата на Мемориала на Линкълн, което затвърждава наследството на песента като химн на движението за граждански права.

Песните на Яроу често са политически, като в The Great Mandella от 1967 г. той разказва историята на възразяващ срещу войната, който обявява гладна стачка, а в Day Is Done внушава на сина си, че неговото поколение може да създаде по-добър свят.

През 1970 г. той е осъден и излежава три месеца в затвора за „непристойно поведение спрямо малолетна", след като 14-годишната Барбара Уинтър казва, че когато отишла в хотелската му стая във Вашингтон, за да търси автограф, той отворил вратата гол и я накарал да го докосва по непристоен начин.

Джими Картър помилва Яроу ден преди края на президентството му през януари 1981 г. През 2019 г. планираното изпълнение на Яроу на фестивала за изкуства Colorscape Chenango в щата Ню Йорк е отменено поради отново появилата се информация за присъдата.