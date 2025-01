Хиляди бягат от пожарите в Лос Анджелис, които излизат извън контрол (Видео, снимки)

Калифорнийските пожарникари продължават да се борят с горските пожари, които обхванаха района на мегаполиса Лос Анджелис и които опожариха вече домове. Заради огнената стихия десетки хора напуснаха домовете си и това причини и огромни задръствания по магистралите, предаде Асошиейтед прес.

Пожарът, избухнал късно снощи близо до природен резерват в района на мегаполиса, се разпространиха толкова бързо, че се наложи персоналът на дом за възрастни хора да евакуира спешно неговите обитатели, сред които имаше и мъж на 102 години. В евакуацията се включиха линейки, автобуси и дори строителни бусове.

Заради огнената стихия десетки хора напуснаха домовете си в Лос Анджелис Снимка: Ройтерс

Друг пожар, започнал часове по-рано, обхвана престижния квартал "Пасифик Палисейдс" в Лос Анджелис, в който има имения на редица знаменитости. В трескаво бързане да се спасят от пламъците десетки хора изоставиха автомобилите си на улицата и избягаха пеша, мъкнейки куфари.

Заради задръстването от изоставени автомобили по булеварда "Палисейдс драйв" колите за спешна помощ трудно си пробиваха път и се наложи да бъде използван булдозер, за да изтласка изоставените автомобили встрани. На видеокадри от известната крайбрежна магистрала "Пасифик коуст хайуей" пък се виждаха множество опожарени къщи и фирмени сгради.

Трети пожар избухна около 22:30 ч. местно време снощи и предизвика бързо евакуация в окръг Силмър в долината Сан Фернандо, където се намира най-северният квартал на Лос Анджелис.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Причините и за трите пожара се разследват.