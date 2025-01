Британската полиция извърши днес няколко контролирани експлозии в Централен Лондон като предпазна мярка в рамките на разследване на подозрителен автомобил. Това съобщи в социалните мрежи столичната полиция, цитирана от Ройтерс.

🇬🇧 - Shops and office buildings in Central London have been evacuated following an alleged bomb threat.



Regent Street has been cordoned off after police swarmed the area. There are unconfirmed reports of an explosion. pic.twitter.com/ZxM0YQZ7e3 — AMK News (@AmkBreaking) January 8, 2025

Бяха затворени улици в района на „Риджънт стрийт“ и „Ню Бърлингтън стрийт“ в Централен Лондон, посочи полицията в социалната мрежа „Екс“, цитирана от БТА.