Кейт Мидълтън обяви, че ракът й е в ремисия

Британската принцеса на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че ракът ѝ е в ремисия месеци, след като приключи лечението си с химиотерапия, съобщиха световни медии.

„За мен е облекчение, че сега съм в ремисия и продължавам да се фокусирам върху възстановяването", заяви кралската особа в публикация в „Инстаграм".

„Всеки, който е преживял диагноза рак, знае, че е необходимо време, за да се адаптира към новото нормално състояние. Въпреки това очаквам с нетърпение една пълноценна година напред. Има много неща, които да очаквам с нетърпение. Благодаря на всички за продължаващата подкрепа", написа принцесата.

Кейт направи изненадващо завръщане в болница „Роял Марсдън", където благодари на персонала, който ѝ е осигурил изключителни грижи по време на лечението ѝ.

„Исках да се възползвам от възможността да благодаря на Кралския марсден за това, че се грижеше толкова добре за мен през изминалата година", заяви тя в публикацията си в социалната мрежа.

„Сърдечно благодаря на всички онези, които тихо вървяха редом с мен и Уилям, докато се ориентирахме във всичко. Не бихме могли да искаме повече. Грижите и съветите, които получихме през времето, когато бях пациент, бяха изключителни", написа принцесата.

По време на посещението в болницата стана ясно, че тя и съпругът ѝ Уилям са съвместни патрони на специализираното отделение за лечение на рак.

„В новата ми роля на съвместен патрон на Кралския Марсдън се надявам, че като подкрепяме новаторски изследвания и високи клинични постижения, както и като насърчаваме благосъстоянието на пациентите и семействата им, ще можем да спасим още много животи и да променим преживяванията на всички, засегнати от рака", добави Кейт Мидълтън.

Принцесата разказа на пациентите в Кралската болница „Марсдън", че „Тялото е невероятно в това да ни казва „трябва да си вземете почивка".

„Наистина е трудно... Това е такъв шок... Всички ми казаха: „Моля те, запази позитивното си мислене, това е от такова значение", каза Катрин на жена, която се подлага на химиотерапия.

Кейт каза, че се чувства добре, но добави: „Понякога отвън всички си мислим, че си приключил с лечението и се връщаш към нещата. Но е трудно да се върнеш към нормалното."

В началото на септември принцесата обяви, че е завършила курса си на химиотерапия, като заяви, че лечението ѝ е дало нова перспектива и я е изправило „лице в лице" с нейните уязвимости. Тя заяви, че навлиза в „нова фаза на възстановяване" и ще „поеме още няколко публични ангажимента през следващите месеци".