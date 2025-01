Гърция с остра реакция след изказване на турски партиен лидер за суверенитета върху Додеканезите

С остра реакция гръцкото министерство на външните работи отговори на изказване на лидера на турската Партия на националистическото действие Девлет Бахчели, който постави под въпрос законността на гръцкия суверенитет върху островната група Додеканези в югоизточната част на Егейско море, съобщава АНА-МПА.

Бахчели, който е политически съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, каза пред парламентарната група на партията си, че „Додеканезите бяха откраднати с трикове от действителния им собственик, турския народ". Той допълни, че „дори и ако Турция може да живее без Додеканезите, напълно несериозно е Додеканезите да живеят без Турция" и че „Турция няма никога да се откаже от суверенните си права в Синьото отечество" (както Турция нарича морските пространства, над които има претенции).

В отговора на гръцкото външно министерство се казва, че „статутът на Додеканезите следва от международен договор, Парижкия мирен договор от 1947 г." и че „Гърция, като суверенна държава, не се отказва от естественото си и законно право на отбрана, както е предвидено в член 51 на Хартата на Обединените нации".

„За запазването на мира е необходим разум и отговорност, а не враждебни изявления. Въпросите на суверенитета не подлежат на дискусия, а ревизионистичните възгледи трябва да бъдат отхвърлени изцяло", заявява министерството на външните работи на Гърция.

Островната група преминава от османско в италианско владение през 1912 г. след Итало-турската война 1911 – 1912 г., а през 1947 г. по силата на Парижкия мирен договор след Втората световна война Доденакезите са предадени на Гърция, пише БТА.