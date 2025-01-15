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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/19715501 www.24chasa.bg

Украйна и Русия размениха 25 военнопленници след преговори

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Най-младият военнопленник е на 24 години, а най-възрастният - на 60 г. Снимка: Х/ @ZelenskyyUa

Украйна и Русия размениха по 25 военнопленници след преговори с посредничеството на Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

"Това са наши военни и цивилни", написа украинският президент Володимир Зеленски в платформата "Екс". Той заяви, че много от украинските военнопленници са с тежки наранявания и заболявания и ще получат медицинска помощ.

Руското Министерство на отбраната на свой ред обяви, че двете страни са разменили по 25 пленници. В момента руските военнопленници се намират в Беларус и получават медицинска и психологическа помощ. "Всички освободени военнослужещи ще бъдат транспортирани до Руската федерация за лечение и рехабилитация в медицински заведения на руското Министерство на отбраната", се казва в изявлението.

Зеленски благодари на ОАЕ за съдействието, което са оказали, "за да стане възможно днешното събитие". ОАЕ и преди са посредничили при подобни размени, отбелязва Ройтерс, цитирано от БТА. 

Координационният център на Украйна по въпросите на военнопленниците съобщи в изявление, че най-младият освободен военнопленник е на 24 години, а най-възрастният - на 60 г.

Има пострадали със загуба на зрение, ампутации на крайници, рани от куршуми, както и наранявания вследствие от експлозии, се казва в изявлението.

Най-младият военнопленник е на 24 години, а най-възрастният - на 60 г. Снимка: Х/ @ZelenskyyUa

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