Урсула Фон дер Лайен и Марк Рюте поздравиха Тръмп след встъпването му в длъжност

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лаейн поздрави Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност като президент на Съединените американски щати.

„ЕС очаква да работи в тясно сътрудничество с Вас за справяне с глобалните предизвикателства. Заедно нашите общества могат да постигнат по-голям просперитет и да укрепят общата си сигурност". Това написа Урсула Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс". Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



Ръководителят на НАТО Марк Рюте приветства завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом на 20 януари, като заяви, че неговото президентство „ще даде тласък на разходите за отбрана и производството" в Алианса.

Държавният глава на Великобритания крал Чарлз III изпрати лично поздравление на Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност като президент на САЩ, съобщи Бъкингамският дворец.

Според двореца писмото отразява трайните специални отношения на двете държави.