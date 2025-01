US конгресмени на прием в посолството ни в САЩ заради клетвата на Тръмп (Снимки)

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие по случай встъпването в длъжност на 47-ия американски президент Доналд Тръмп. Това съобщиха във фейсбук страницата си от посолството ни в САЩ.

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ

Събитието беше организирано съвместно от съпредседателя на Групата за приятелство с България в Конгреса на САЩ Джо Уилсън и посланика на България в САЩ Георги Панайотов.

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ

"Сред официалните гости бяха представители на двете партии в Конгреса на САЩ, включително конгресмените от Републиканската партия Джо Уилсън, Нийл Дън, Амата Радеваген, както и конгресмена от Демократическата партия Брад Шнайдер, представители на Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа (Хелзинската комисия) и чуждестранни делегации. На събитието присъства и кметът на София Васил Терзиев", обясниха от посолството.

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ

"Посланик Георги Панайотов поздрави гостите с встъпването в длъжност на новата американска администрация. Изрази увереност, че с новата американска администрация и новото редовно правителство на България се предоставя възможност двустранните отношения между България и САЩ да се поставят на следващото ниво. Той подчерта значението на стратегическото партньорство в областите сигурност и отбрана, икономика и енергетика, като изтъкна, че връзките между хората са най-яркият израз на устойчивото сътрудничество между нашите две страни. Отбеляза и същественото намаляване на отказите на визи за български граждани – ключова стъпка към присъединяването на България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ".

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ

"Конгресмените Джо Уилсън и Нийл Дън изразиха специалното си отношение към България и потвърдиха решимостта си да работят за развитието на двустранното партньорство", се допълва в публикацията.

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ

На 20 януари посолството на България в САЩ беше домакин на специално събитие Снимка: Фейсбук/ Посолство на България в САЩ