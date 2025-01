В писмо до световните лидери в Давос 370 милионери и милиардери искат данък за свръхбогатите

Над 370 милионери и милиардери са подписали отворено писмо до световните лидери в Давос, изисквайки те да обложат с данък свръхбогатите, посочи британската неправителствена организация "Оксфам" (Oxfam) в съобщение, получено в БТА.

Световният елит се събра тази седмица в Давос за годишния Световен икономически форум, но новото проучване на организацията показва, че 63 на сто от милионерите по света смятат, че влиянието на супербогатите върху президентския мандат на Тръмп е заплаха за глобалната стабилност. Проучването е публикувано едновременно с "Трябва да очертаем линията"( We Must Draw The Line) - отворено писмо от милионери и милиардери, призоваващо световните лидери да се справят с унищожителното въздействие на прекомерното богатство върху демокрациите и обществото като цяло.

"Лесно е да гледаме на избирането на фигура като Доналд Тръмп като на отклонение, но това не е така. Доналд Тръмп - заедно с така наречения му "първи приятел" Илон Мъск - е окончателният и неизбежен завършек на десетилетия бездействие от страна на световните лидери по отношение на справянето с изключителното неравенство", казва Абигейл Дисни, режисьорка на документални филми, носител на наградата "Еми" и член на клуба "Патриотични милионери". "Трудно е да сме оптимисти за това, което предстои през следващите четири години - а може би и повече - но ако високопоставените лица искат да направят нещо, за да осигурят стабилността на нашите демокрации, те трябва само да намерят политическата решимост веднъж завинаги и да обложат с данък богатите хора като мен", допълни тя.

Анкета сред 2902 милионери от страните от Г-20 се "гмурка" дълбоко в рисковете и въздействието на прекомерното богатство и политическите решения за справяне с него. Тя разкрива сериозните опасения на милионерите относно въздействието на прекомерното богатство и свръхбогаташите върху стабилността на демокрациите, контрола върху медиите и социалните медии, съдебните системи и политическия интегритет.