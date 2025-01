Таблоидите на Мърдок се извиниха на принц Хари

Таблоидите на Рупърт Мърдок в Обединеното кралство се извиниха на принц Хари при уреждането на делото му за нарушаване на неприкосновеността на личния живот и ще му платят значителна сума, съобщи адвокатът му в сряда.

Адвокатът на Хари Дейвид Шерборн прочете изявление в съда, в което се казва, че News Group поднася пълно и недвусмислено извинение на херцога на Съсекс за годините на незаконно навлизане в личния му живот.

Шокиращото изявление в лондонския Върховен съд излезе в момент, когато трябваше да започне процесът по искането на херцога на Съсекс срещу издателите на The Sun и вече несъществуващия News of the World за незаконно следене в продължение на десетилетия.

40-годишният Хари и още един мъж са единствените двама останали ищци от над 1300 други, които са уредили съдебни дела срещу News Group Newspapers по обвинения, че телефоните им са били хакнати са се месили незаконно в живота им.

Във всички дела, заведени срещу издателя след мащабния скандал с хакването на телефони, който принуди Мърдок да закрие News of the World през 2011 г., делото на Хари стигна най-близо до съдебен процес, пише АП, цитирана от WHEC.

Мърдок закри News of the World, след като Guardian съобщи, че репортерите на таблоида са хакнали телефона на убитата 13-годишна ученичка Мили Даулър, докато полицията я е издирвала през 2002 г.

Във вторник сутринта, когато делото щеше да започне, адвокатът на Хари поиска едночасова почивка, след това отложи делото за по-дълго време и най-накрая помоли за остатъка от деня, тъй като стана ясно, че се подготвя споразумение.

Делото беше едно от трите, които Хари заведе, обвинявайки британските таблоиди, че нарушават личния му живот, като подслушват телефонни съобщения или използват частни детективи, които незаконно им помагат да печелят сензации.

Делото му срещу издателя на Daily Mirror завърши с победа, когато съдията постанови, че хакването на телефони е било широко разпространено и обичайно във вестника и сестринските му издания.

По време на този съдебен процес през 2023 г. Хари става първият високопоставен член на кралското семейство, който дава показания в съда от края на XIX век насам, което го поставя в противоречие с желанието на монархията да пази проблемите си извън общественото внимание.

Враждата му с пресата датира още от младежките му години, когато таблоидите с охота съобщават за всичко - от неговите травми, през приятелките му до залитането по наркотиците.

Но гневът му към таблоидите е много по-дълбок.

Той обвинява медиите за смъртта на майка си, принцеса Даяна, която загива в автомобилна катастрофа през 1997 г., преследвана от папараци в Париж. Обвинява ги и за постоянните нападки срещу съпругата му Меган Маркъл.

Съдебните спорове са били източник на разногласия в семейството му, казва Хари в документалния филм „Таблоидите на съд".

В съдебните документи той разкрива, че баща му се е противопоставил на иска му. Той също така заявява му, че по-големият му брат Уилям, принц на Уелс и престолонаследник, е уредил частна жалба срещу News Group, която според адвоката му е на стойност над 1 млн. паунда.

„Правя това по лични причини", заяви Хари пред създателите на документалния филм, макар че каза, че му се иска семейството му да се присъедини към него.

Първоначално Хари беше един от десетките ищци, сред които и актьорът Хю Грант, които твърдяха, че журналистите на News Group и наетите от тях следователи са нарушили личния им живот в периода 1994-2016 г., като са прихващали гласови съобщения, подслушвали са телефони и са мамили, за да получат достъп до поверителна информация.

News Group отрича обвиненията.

NGN поднесе безрезервни извинения на жертвите на прихващане на гласова поща от News of the World и заяви, че е уредила повече от 1300 иска. The Sun никога не е поемал отговорност.

Изходът от делото на News Group повдига въпроси за това как ще продължи третото дело на Хари - срещу издателя на Daily Mail. Съдебният процес е насрочен за следващата година.