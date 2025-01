Хутите освободиха българските капитани Любомир Чанев и Данаил Веселинов от кораба "Галакси лийдър"

Йеменските хути, свързани с Иран, заявиха, че са освободили екипажа на кораба "Галакси лийдър", за да подкрепят споразумението за прекратяване на огъня между "Хамас" и Израел в Газа, съобщи управляваната от хутите телевизия al-Masirah, цитирана от Еnglish news.

„Въз основа на указанията на лидера Абдулмалик ал-Хути, екипажът на кораба "Галакси лийдър" беше освободен днес в координация с движението "Хамас" и с посредничеството на Султаната на Оман", заяви телевизията на хутите.

Повече от година, след като заловиха кораба край бреговете на Йемен, сега екипажът е освободен, съобщи в сряда телевизия Al Masirah, която е собственост на хутите. Отвлеченият от хутите кораб "Галакси лийдър" КАДЪР: Екс/@Nadira_ali12

Екипажът е бил предаден на Оман след споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас" в Газа. Любомир Чанев и Данаил Веселинов - капитанът и старши-помощник капитанът, са граждани на България.

Преди 4 дни евродепутатката от ДПС Елена Йончева заяви, че е получила уверение от Катар, че предстои освобождаване на българските моряци от "Галакси лийдър".