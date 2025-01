Прокуратурата в италианския град Катания, на остров Сицилия, започна разследване във връзка с мощна експлозия, срутила вчера триетажна сграда, предаде АНСА.

Трагедията се разигра снощи в квартала Сан Джовани Галермо. Ранени бяха 14 души, съобщи БТА.

Пожарникари претърсиха развалините на сградата, но не откриха хора под тях. Имаше подозрения за един затрупан човек, но в крайна сметка се оказа, че той е жив и здрав и се е намирал на друго място. At least 10 injured in huge gas leak explosion in Italy’s Catania - six hospitalized after building collapses#Fire pic.twitter.com/ezLGhxhIVo — Uncensored News (@Uncensorednewsw) January 22, 2025

Подозира се, че взривът се дължи на изтичане на газ.