Освободените българи и екипажът вече са в Мускат (Видео, снимки)

Капитан Любомир Чанев и помощник-капитан Данаил Веселинов слязоха от борда на самолета на Кралските военновъздушни сили на Оман.

Екипажът на кораба Galaxy Leader вече се намира в столицата Мускат. 25-членният екипаж, сред който са българите Чанев и Веселинов, беше освободен днес след 430 дни в плен. Той бе транспортиран от столицата на Йемен Сана до Оман.

Екипажът на кораба Galaxy Leader вече се намира в столицата Мускат

При пристигането в Мускат Любомир Чанев изказа благодарност към султана на Оман за положените усилия за освобождаването на екипажа. Той изрази щастието си, че може да се върне у дома в България в добро здраве след дълго време.

Twitter/@AhmadAlgohbary

Правителственият самолет излетя по-рано днес от България, за да прибере сънародниците ни. На борда му е и делегация, водена от външния министър Георг Георгиев. А на място в Оман е и евродепутатът Елена Йончева.