Жена се престори на медицинска сестра и отвлече новородено в Италия (Видео)

Жена отвлече новородено от болница в Италия, след като заблуди майката, бабата и дядото на бебето, че е медицинска сестра.

Кадри от камерите за видеонаблюдение бяха разпространени в социалните мрежи.

A couple kidnapped a baby from a hospital in Cosenza, Italy. Fortunately, they were stopped by the police.#NotADragQueen pic.twitter.com/hOW6rDDBKR — Judgy Emoji (@JudgyEmoji) January 22, 2025

Дамата е облечена в униформа на сестра и има маска на лицето. Има и съучастник – мъж ѝ помага да изведе новороденото и да го сложи в детска количка.

Драмата се разиграва в лечебно заведение в Южна Италия и вдигна на крак местната полиция.

В рамките на 3 часа органите на реда успяват да открият похитителката и нейния съучастник, пише bTV.

Бебето е било в добро състояние и е върнато живо и здраво на майката.

Момиченцето – София, е било само на 24 часа, когато е отвлечено. Все още не е ясно какви са били мотивите на жената, която го открадна от болницата.