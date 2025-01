Украйна е поразила руска петролна рафинерия при атака с дронове (Видео)

Украйна заяви днес, че е поразила руска петролна рафинерия и завод за микрочипове при голяма атака с дронове, която е предизвикала пожари в производствените помещения на рафинерията и в петролна помпена станция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Tonight, Ukraine 🇺🇦 has inflicted serious damage 🔥 to the Rostneft Oil Refinery in Ryazan, Russia, ~470km from the front, using many long-range kamikaze drones



These are the most significant strikes on the 3rd largest oil refinery in Russia that Ukraine has done during the war pic.twitter.com/WMnBjZCCx1 — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 23, 2025

Часове по-рано Русия каза, че нейните сили са отблъснали нощната атака с дронове, но четири източника потвърдиха пред Ройтерс, че една от най-старите руски рафинерии, тази в град Рязан, е била ударена през нощта.

Нападението е предизвикало пожари в петролни складове в рафинерията и е повредило оборудване, включително железопътна товарна съоръжение и оборудване за отстраняване на примеси от рафинирани продукти. Huge oil tanks on fire after the drone attack on Russian Ryazan oil depot.



Video was filmed from the road marked with red. Oil tanks in the area marked with yellow are on fire.



Those are huge tanks. One of those is 40m in diameter, three are 50m, and 2 are 60m in diameter. https://t.co/9BqlrUCsVj pic.twitter.com/dny8iS5uLy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 23, 2025

На видеоматериал, публикуван в социалните мрежи, се виждат дим и пламъци, обхванали петролната рафинерия в Рязан, и хора, които очевидно в паника бягат към безопасно място. Ройтерс успя да потвърди мястотото, на което е направен записът, но не и кога.

Павел Малков, областен управител на Рязан, заяви в Teлеграм, че службите за спешна помощ се борят с последиците от украинската атака.

Нощната атака с дронове изглежда е била една от най-мащабните атаки на Киев в хода на войната, посочва Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че 20 украински безпилотни самолета са са били насочени към Рязанска област в атаката, в която са участвали общо 121 безпилотни летателни апарата, които са летели към цели в 13 области, включително Москва, предаде Ройтерс.

Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари и по завода за микрочипове "Кремний ЕЛ" в Брянска област в Русия, който според Киев произвежда компоненти за руски зенитно-ракетни комплекси и бордова електроника за бойни самолети.

ТАСС цитира изявление от завода, в което се казва, че работата там е преустановена след нападение с дронове и че никой не е пострадал. Били са нанесени щети на някои от производствените мощности и склад, а електрозахранването на завода е било прекъснато.