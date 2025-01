Един човек загина при бурята "Ейоуин", която удари Ирландия (Видео, снимки)

Един човек загина при бурята "Ейоуин", която удари Ирландия и Обединеното кралство. На места ветровете надвишиха 180 километра в час като счупиха 80 годишен рекорд, предаде БНТ. 🍃 Our team have recorded gusts of 190 km/h (118 mph) on the coast of Co. Clare, Ireland during Storm Éowyn this morning... it took a fight to get the measurement!#Weather #Hurricane #Storm pic.twitter.com/glDHM5M16y — Weather & Radar UK/Ireland (@WeatherRadar_UK) January 24, 2025

Ирландската метеорологична служба издаде червен код за бурята, като в голяма част от страната това предупреждение вече е отменено. Стотици полети на летището в Дъблин бяха отменени, а общественият транспорт е спрян. Storm Eowyn: 100mph Winds Leave Third of Ireland Without Power, Hit UK#StormEowyn #WeatherUpdate #TravelDisruption #UKWeather #SevereWeather #SafetyTips #World pic.twitter.com/KlQy3MRxs4 — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) January 25, 2025

Най-малко 715 хиляди домове и предприятия в Ирландия са с прекъснато електрозахранване, а много училища както в Ирландия, така и в Обединеното кралство остават затворени. Major storm lashes Ireland and Scotland as hurricane-force winds down power lines and ground flights https://t.co/MXKqQaFGvy pic.twitter.com/pc5CzIVlRx — WHLT 22 Hattiesburg (@WHLT22) January 25, 2025

Бурята връхлетя и Шотландия и парализира жп транспорта. Хората и в Северна Ирландия бяха призовани да останат по домовете си.

Бурята "Ейоуин" Снимка: Ройтерс

