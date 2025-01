"Хамас" освободи заложничката с българско гражданство Даниела Гилбоа (Видео, снимки)

След примирието между Израел и "Хамас"- още четири заложнички са на свобода. Сред тях е и Даниела Гилбоа, която е с български произход. Палестинската групировка освободи четири жени на 20 и 19 години съгласно споразумението, което сключи с Израел.

BREAKING: Watch the moment four female Israeli hostages are seen exiting a vehicle after being freed by Hamas.



They look healthy, happy, smiling...they were looked after!pic.twitter.com/S8XqYL7twx — Ahmed Mimrah (@mimrahh) January 25, 2025

Те ще бъдат разменени за 180 палестински затворници.

"Десетки въоръжени терористи от "Хамас" в момента се събират в Газа за освобождаването на 4 жени заложници", реагира във фейсбук профила си председателят на организацията на евреите в България Александър Оскар.

"Скоро ще станем свидетели на внимателно дирижирана и жестока пропаганда на "Хамас".

🔴 The IDF has confirmed the Red Cross has the four female Israeli hostages released in Gaza City and that they would be transferred over to them shortly.



Read more here ⬇️https://t.co/boD7T5xMHa pic.twitter.com/ubC6R5D2NB — The Telegraph (@Telegraph) January 25, 2025

"Хамас" иска да забравим образите на Лири, Даниела, Карина и Наама на 7 октомври – измъкнати от леглата им в окървавени пижами, ръцете им вързани от терористите на Хамас". Ние няма да позволим това да се случи", написа той.

Dozens of armed Hamas terrorists are currently gathering in Gaza for the release of 4 female hostages.



Soon we will witness Hamas’ carefully orchestrated and cruel propaganda.



Hamas wants you to forget the images of Liri, Daniella, Karina, and Naama on October 7—dragged from… pic.twitter.com/pi0NkDHphW — David Saranga (@DavidSaranga) January 25, 2025

"Карина, Наама, Лири и Даниела, добре дошли у дома, след близо 500 мъчителни дни в подземията на Газа", допълни Оскар в следваща публикация.