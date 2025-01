Шкварек: Тръмп спря парите за София прайд

Току-що администрацията на Тръмп спря парите за Софийския гей парад. Това съобщи в своя фейсбук публикация политическият анализатор Кристиян Шкварек.

В първите часове от втория си мандат американският президент Доналд Тръмп издаде указ, с който обяви, че САЩ ще признават само два пола - мъжки и женски. Заповедта засяга политиката за транссексуалните на правителството, гражданските права им права и федералното финансиране.

"Не, сериозно, оказа се тези хора са получавали по 100,000 лв годишно само за това едно нещо, София Прайд, организиран от фондациите Глас и Действие. Сега Тръмп спира кранчето. Department of State grant (2024)



Amount: $20,900



Recipient: Youth LGBT Organization Deystvie



Purpose: Expand Bulgaria's leading human rights forum by integrating a powerful new element: film screenings from the American film showcase program.



Country: Bulgaria… — RandoLand.us (@RandoLand_us) January 23, 2025

Ще припомня, че същите хора се опитаха да направят новина от това как сме били изхарчили 3000 долара за Фейсбук реклама на Шествието за Семейството, което провеждаме вече няколко години в същия ден като София Прайд.

Откъде имаме ние толкова пари, кой ни финансира с цели 6000 лв??! Междувременно същите хора са получавали само от американската държава по 100,000 лв. безвъзмезден грант за тяхното мероприятие. Освен множество други грантове и дарения от корпорации. Просто няма такава наглост.

Изглежда тази година няма да имат пари и за детска сцена. Ще мине само с една", пише Шкварек. Току-що администрацията на Тръмп спря парите за....Софийския гей парад. 🤭 Не, сериозно, оказа се тези хора са... Публикувахте от Кристиян Шкварек в Събота, 25 януари 2025 г.