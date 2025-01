Олаф Шолц: Сигурността в Балтика е на фокус, след като поредният инцидент там е показал руската заплаха

Германският канцлер Олаф Шолц каза, че той и датският премиер Мете Фредериксен ще продължат днес в Берлин разговора за сигурността в Балтийско море, и посочи, че поредният инцидент в региона е признак, че Русия все още представлява заплаха, предаде Ройтерс.

"Вчера беше съобщено за поредния повреден подводен кабел. Това показва каква заплаха представлява руският сенчест флот", каза канцлерът преди среща с Фредериксен в германската столица.

Датската му колежка, от своя страна, посочи, че Европа трябва да укрепи сигурността и отбраната си, за да противодейства на руското и китайското влияние на континента, също изтъквайки като повод за безпокойство инцидентите с подводна инфраструктура в Балтийско море, но и войната в Украйна.

"Свидетели сме на руски хибридни атаки в Европа и в Балтийско море. Нуждаем се от по-силна и по-решителна Европа, която да отстоява правата си", каза Фредериксен също преди срещата с Шолц в Берлин.

Двамата лидери отново осъдиха всички претенции за териториална експанзия, без значение от кого се предявяват, предаде ДПА и допълва, че това е било очевидна препратка към териториалните аспирации на президента на САЩ Доналд Тръмп, сред които е и желанието му да установи контрол над датската територия Гренландия. Републиканецът предяви претенции и към Панамския канал, а наред с това поиска съседна Канада да се обедини със САЩ.

"Граници не бива да се прекрояват със сила", посочи Шолц и направи добавката на английски to whom it may concern (за когото може да се отнася). "Неприкосновеността на границите е основен принцип в международното право. Той трябва да важи за всички".

Шолц направи неведнъж през последните седмици изказвания в подобен дух. В дневния ред на разговорите между него и Фредериксен ще бъдат и руското нахлуване в Украйна и опитите да бъдат анексирани обширни части от украинските територии, пише БТА.

Тръмп многократно е изразявал интерес към Гренландия, най-големия остров в света, за който се предполага, че крие необятни природни богатства в недрата си, и който е стратегически важен за контрола над Арктика.

"Не знам какви претенции има Дания към нея (Гренландия), но ще бъде доста неприятелски акт, ако Дания не позволи това да се случи, защото това се прави в името на защитата на свободния свят", каза републиканецът в края на миналата седмица и добави: "Мисля, че ще я получим."

На този фон вчера датското правителство обяви, че ще засили военното присъствие в Арктика и Северния Атлантик с три нови кораба, които ще патрулират водите около Гренландия, а също и с дронове с голям обсег и спътници. Стойността на тези мерки ще възлезе на около 2 милиарда евро.