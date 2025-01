При стрелба в магазин в Индиана загинаха трима, двама полицаи са ранени (Видео, снимки)

При стрелба в хранителен магазин в северната част на американския щат Индиана вчера загинаха трима души, включително заподозреният, а двама полицаи са ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщения на местните власти. A gunman killed 2 people and injured 2 police officers after opening fire inside an #Indiana grocery store Martin's Supermarket on East Jackson Boulevard in #Elkhart

It was still unclear what prompted the #shooting and how the gunman died. pic.twitter.com/YMa6EA0Hi6 — Hans Solo (@thandojo) January 28, 2025

Около 17:30 ч. местно време вчера полицията получила обаждане на телефон 911 за стрелба в супермаркет "Мартин" в град Елкхарт, съобщи местното полицейско управление в социалните мрежи. При пристигането си полицаите открили двете жертви на стрелбата в магазина, а заподозреният бил прострелян смъртоносно отпред, където били ранени и двама от тях.

Полицаите са откарани в болници с огнестрелни рани, се казва в поста, който актуализира съобщеното по-рано на пресконференция по повод инцидента. Единият от тях все още се намира в болницата, но е в стабилно състояние, се казва още в съобщението. Shooting at Indiana Store Leaves 3 Dead, Including Suspect, and 2 Officers Wounded https://t.co/a8Kl5gXY53 — John Bates (@JohnBates774380) January 28, 2025

"В тази ужасяваща ситуация думите не могат да изразят болката, която изпитва нашата общност, когато се случи трагичен инцидент като този", каза в изявление началникът на полицейското управление в Елкхарт Дан Миланиз, предаде БТА.

Имената и други данни за жертвите, заподозрения и ранените полицаи няма да бъдат оповестени, докато не бъдат уведомени семействата им.