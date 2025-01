Самолет с над 170 души на борда се запали в Южна Корея (Видео, снимки)

Пътнически самолет се запали на международното летище в югоизточния град Пусан в Южна Корея, което принуди над 170 пътници и членове на екипажа да се евакуират. По данни трима пътници са били ранени, докато се евакуират.

Противопожарните служби съобщиха, че самолет на Air Busan, пътуващ за Хонконг от международното летище Gimhae в Пусан, на около 320 км югоизточно от Сеул, се е запалил в опашната си част преди излитането си около 22:30 ч. във вторник.

Пътнически самолет се запали на международното летище в югоизточния град Пусан в Южна Корея Снимка: Екс/ @aviationbrk

Те добавиха, че всички 169 пътници и седем членове на екипажа на борда са се евакуирали по надуваема пързалка, пише Yonhap News.

Въпреки че пожарът е започнал в опашката на самолета, изглежда се е разпространил и по фюзелажа на летателния апарат.