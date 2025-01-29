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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/19810799 www.24chasa.bg

ЕК иска да забрани продажбата на видеоигри за Русия като част от новите санкции

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Европейската комисия е включила ограничения върху продажбите на видеоигри и джойстици за Русия в 16-ия пакет санкции срещу Москва Снимка: Pixabay

Европейската комисия (ЕК) е включила ограничения върху продажбите на видеоигри и джойстици за Русия в 16-ия пакет санкции срещу Москва. Това се посочва в проектодокумент, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Ограниченията ще се отразят на продажбите на конзоли като "Ексбокс" (Xbox) на "Майкрософт" (Microsoft),  "Суич" (Switch) на "Нинтендо" (Nintendo) и "Сони плейстейшън" (Sony Playstation).

"Контролери за видеоигри, игрови контролери, летателни симулатори, геймпадове, джойстици и друг входни устройства за конзоли за видеоигри или системи за забавление, независимо дали са  жични или безжични трябва да бъдат ограничени", се посочва в предложението.

Европейската комисия е включила ограничения върху продажбите на видеоигри и джойстици за Русия в 16-ия пакет санкции срещу Москва Снимка: Pixabay

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