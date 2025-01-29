ЕК иска да забрани продажбата на видеоигри за Русия като част от новите санкции

Европейската комисия (ЕК) е включила ограничения върху продажбите на видеоигри и джойстици за Русия в 16-ия пакет санкции срещу Москва. Това се посочва в проектодокумент, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Ограниченията ще се отразят на продажбите на конзоли като "Ексбокс" (Xbox) на "Майкрософт" (Microsoft), "Суич" (Switch) на "Нинтендо" (Nintendo) и "Сони плейстейшън" (Sony Playstation).

"Контролери за видеоигри, игрови контролери, летателни симулатори, геймпадове, джойстици и друг входни устройства за конзоли за видеоигри или системи за забавление, независимо дали са жични или безжични трябва да бъдат ограничени", се посочва в предложението.