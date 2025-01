Пътнически самолет с над 60 души на борда се сблъска с военен хеликоптер над Вашингтон, поне 18 са загинали (Видео, снимки)

Пътнически самолет с над 60 души на борда се e сблъскал с военен хеликоптер в небето над Вашингтон, близо до националното летище "Роналд Рейгън", съобщиха американските медии. Самолетът е паднал в река Потомак.

Най-малко 18 тела са извадени от Потомак от спасителните екипи досега, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА. Най-малко четирима са открити и откарани в болници. В момента се търсят още жертви на катастрофата в реката, пише NBCWashington.

BREAKING: 🚨



An American Airlines flight 5342 collided with a DC police helicopter on its way to Reagan National Airport and went down into the Potomac River. Reagan National is shut down. Flight aware shows plane's path ending at the river.



You can see the helicopter hit … pic.twitter.com/YY3MpYZ571 — Matt (@m_ttt21) January 30, 2025

American Airlines информира, че самолетът е излетял от Канзас. Превозвал е над 60 пътници и четирима членове на екипажа.

Хеликоптерът е участвал в тренировъчен полет, съобщава военен служител.

Според властите това може да е най-смъртоносната катастрофа във Вашингтон от десетилетия насам, след като през 1982 г. полет на авиокомпания „Еър Флорида" се разби в моста на 14-та улица, свързваща Арлингтън, Вирджиния, и Вашингтон, пише CNN. СНИМКА: Ройтерс

От армията потвърдиха, че участвалият в инцидента самолет е бил хеликоптер Black Hawk. Служител на армията заяви, че по предварителни данни на борда е имало трима души.

Видео от мрежата от уеб камери EarthCam показва момента на сблъсъка. На него се вижда голяма светкавица при удара. Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за видеото, съобщиха от Белия дом.

Температурата на водата е около 1.7° C, каза Дъг Каммерер от Storm Team4. При тази температура човек има 15 до 20 минути, преди да получи хипотермия, каза той.

В изявление на Федералната авиационна администрация се казва:

Регионален реактивен самолет Bombardier CRJ700 на PSA Airlines се сблъска във въздуха с хеликоптер Sikorsky H-60 по време на заход за кацане на писта 33 на националното летище „Рейгън" във Вашингтон около 21:00 ч. местно време. PSA е изпълнявала полет 5342 като American Airlines. Той е излетял от Уичита, Канзас.

Националното летище „Рейгън" ще остане затворено поне до 5 ч. сутринта в петък.