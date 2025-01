Чуйте аудиозапис минути преди самолетната катастрофа във Вашингтон

Аудиозапис на ръководителя на въздушното движение успява да запечата моментите преди ужасяващия инцидент, при който самолет с 64 души на борда се сблъска се с военен хеликоптер над Вашингтон.

На него се чува как операторите за контрол на въздушното движение питат хеликоптера дали пътническият самолет, управляван от PSA Airlines, се вижда. CNN разпространи записа, получен е от LiveATC.net.

Контролерът на въздушното движение: PAT 2-5 (хелипоптерът), виждате ли CRJ (пътническият самолет)?.

Диспечерът: PAT 2-5 минава зад CRJ.

Следва ясно изразено задъхване, включително силно "Ооо" на заден план, идващо от контролната кула, в момента на катастрофата.

След това контролната кула предупреждава друг пилот за случилото се.

„Не знам дали уловихте по-рано какво се случи, но имаше сблъсък на края на подхода към 3-3. Ще преустановим операциите за неопределено бъдеще, ако искате да се върнете към изхода. Силно ви препоръчвам да се координирате с компанията. Уведомете ме какво искате да направите - казва диспечерът, визирайки писта 33.

Аудиозаписът разкрива също, че друг пилот е видял инцидента и е потвърдил с ръководителя на полетите.

Чува се как друг пилот казва: Да, бяхме на финал и видяхме сигнални ракети от другата страна на Потомак.

По-късно контрольорът на захода казва: Очевидно и двата засегнати самолета са в реката, ще се проведе издирване и спасяване.



The controller asks the helicopter if it sees the plane—the one that it crashed into.



Then, the “oh shit” moment: controllers react to the collision and pass instructions to other planes.



По време на катастрофата близо до националното летище „Рейгън" във въздуха са били около 19 самолета, които са били пренасочени към летище „Дълес".

Екип от водолази на ФБР във Вашингтон подпомага издирването на жертвите. По данни на Геологическата служба на САЩ (USGS) средната дълбочина на река Потомак е 24 фута (над 7 метра).

Над десет са вече телата, извадени от река Потомак, след като самолет на авиокомпания "Американ еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек хоук" над река Потомак, в близост до летище "Роналд Рейгън" в центъра на Вашингтон.



Самолетът е паднал в реката. На борда на хеликоптера е имало трима военнослужещи.

"Не се знае дали има оцелели", заяви пред представители на медиите ръководителят на противопожарната служба на град Вашингтон Джон Донъли, цитиран от Ройтерс.

"Самолетната катастрофа във Вашингтон трябваше да бъде предотвратена", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Президентът благодари за "невероятната отдаденост" на служителите на екипите за спешна помощ, които са се отзовали първи на мястото на трагедията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че веднага е започнало разследване на случилото се.