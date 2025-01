Американски и руски фигуристи са били на борда на катастрофиралия в САЩ самолет

На борда на катастрофиралия близо до Националното летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон самолет са били американски и руски фигуристи, съобщи БНТ. Той падна в река Потомак след сблъсък с хеликоптер на американската армия.

До момента има извадени 19 тела. Няма намерени оцелели.

Сред пътниците е била 58-годишната Ина Волянска, която заедно с Валерий Спиридонов печели медали на първенства в бившия Съветски съюз. На борда на самолета са били и световните шампиони по фигурно пързаляне на двойки от руския национален отбор Евгения Шишкова и Вадим Наумов ❗️Russian figure skaters Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed in the USA, according to TASS and Sports citing sources. Shishkova and Naumov were skating coaches in the USA. They competed together for the USSR and Russia, winning the World Champi pic.twitter.com/9IZiUw3K2U — Ateo Breaking EN (@AteoTelegram) January 30, 2025