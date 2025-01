Все още не могат да извадят шофьора, погълнат от дупка в Япония, вече не отговаря (Видео, снимки)

Все още не могат да извадят шофьора на камион от огромна дупка, която се появи във вторник и след това се разшири в Япония.

Дупката се появи в град Яшио в префектура Сайтама, близо до столицата Токио, и „погълна" камион, пише Би Би Си.

Спасителните дейности са затруднени от срутвания на пътища, а властите са наредили на десетки домакинства в района да се евакуират от домовете си.

Видеозапис показва как при това пропадане са паднали електрически стълб и табела на ресторант Снимка: Ройтерс

Според местните медии 74-годишният шофьор за последен път е бил чут да отговаря на спасителите във вторник след обяд.

Дупката е с размерите на басейн, а кабината на шофьора остава погребана под почвата и отломките.

Дупката с ширина около 10 м и дълбока около 5 м се появи за първи път във вторник сутринта на пътен възел. Смята се, че тя е причинена от спукване на подземна канализационна тръба.

Длъжностни лица заявиха, че тъй като отпадните води от повредената тръба са наводнили дупката, това е довело до появата на втора дупка в четвъртък.

Длъжностни лица заявиха, че тъй като отпадните води от повредената тръба са наводнили дупката Снимка: Ройтерс

След това пътят се е срутил допълнително, като двете дупки са се слели в кратер с ширина 20 м, което допълнително е усложнило спасителната операция.

В огромната дупка се намира и газопровод, което поражда опасения за потенциален теч. Длъжностните лица са издали заповеди за евакуация на 200 домакинства в околността.

Те също така призоваха жителите на града и околностите му да използват по-малко вода.

Пропаданията са все по-често срещано явление в японските градове, тъй като в много от тях инфраструктурата на канализационните тръбопроводи е остаряла.

През 2016 г. гигантска дупка във Фукуока погълна петлентова улица в града, като прекъсна електроснабдяването, водоснабдяването и транспорта. Не се съобщава за сериозни наранявания.

🚨👇OH HELL‼️😳👀 Massive Sinkhole in Japan Swallows Truck, Trapping Driver Inside



A massive sinkhole measuring approximately 33 feet wide and 20 feet deep opened up in Yashio, Saitama, near Tokyo, engulfing a truck and trapping its 74-year-old driver. Rescue efforts have been… pic.twitter.com/4uY2WDTXVL — Kristy Tallman (@KristyTallman) January 29, 2025

През август миналата година издирването на жена, изчезнала в тротоарна дупка в центъра на Куала Лумпур, беше прекратено след една седмица.

Властите прецениха, че е „твърде рисковано" да продължат да изпращат водолази в подземната канализационна мрежа, в която има силни течения и твърди отломки.