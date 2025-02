Един човек загина, а хиляди се евакуираха заради наводнения в Австралия (Видео)

Един човек загина днес в северната част на австралийския щат Куинсланд заради силни наводнения. Това съобщиха властите, които призоваха хиляди хора да се преместят на по-високи места заради проливните дъждове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Значителни наводнения има в крайбрежния район Хинчинбрук, където живеят около 11 000 души, на около 500 км северно от столицата на щата - Бризбън. Няколко предградия в близкия град Таунсвил също са засегнати.

🚨🚨🚨 BREAKİNG 🚨🚨🚨 Severe flooding in Townsville, Queensland, Australia 🌧️⛈️#flood #inundacion #inondation pic.twitter.com/wLQyYHTlXa — MIDDLE EAST NEWS (@newsmidlee) February 1, 2025

В Северен Куинсланд има съществени залежи от цинк, сребро, олово, мед и желязна руда, а Таунсвил е основен център за преработка на цветни метали в района. През 2019 г. тежки наводнения парализираха железопътния превоз на оловен и цинков концентрат и нанесоха щети на хиляди имоти.

"Жителите в ниско разположените райони трябва да съберат евакуационния си екипировка и да се преместят на по-високо, безопасно място. Тази ситуация може да представлява заплаха за живота и имуществото", предупредиха тази сутрин местните служби за справяне с извънредните ситуации.

📍AUSTRALIA, NTH QLD MAJOR FLOODING pic.twitter.com/CpaeD1SInp — AussieSapper88♠️ (@AussieSapper88) February 1, 2025

Наводненията са резултат от проливни дъждове, предизвикани от система с ниско налягане, наситена с тропическа влага, съобщи на уебсайта си австралийската метеорологична служба, като допълни, че 24-часовите количества на валежите може да достигнат 300 мм.

Според прогнозите интензивните валежи и разрушителните ветрове може да продължат и в началото на следващата седмица.