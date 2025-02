Китайски зоопарк боядисва кучета, за да приличат на тигри и панди (Видео, снимки)

Проверяват за втори път зоологическа градина в Китай, защото се смята, че нейни служители са боядисали 2 кучета в черно и оранжево, за да приличат на тигри. Животните са от породата чау-чау. Те са затворени в дървени заграждения.

China really outdid itself this time. Instead of actual tigers, they decided to paint some dogs to look like them. Yep, the Taizhou Zoo dyed two Chow Chows with black & orange stripes. Who doesn’t want to see a "tiger" with a fluffy tail & puppy face? @HKokbore @GundamNorthrop pic.twitter.com/XDkDnCcAe4 — Michael Edward (@MichaelEdw562) February 1, 2025

Това се случва в същата зоологическа градина, за която миналата година се твърдеше, че боядисва кучетата като панди. На въпрос защо го правят от зоопарка тогава отговориха, че нямат панди и затова боядисват кучета.

Chinese zoo faces backlash after allegedly painting dogs to look like tigers 🐶🐯 pic.twitter.com/7Y73JWV7qa — My Mixtapez (@mymixtapez) February 3, 2025

Това не е първият случай, в който китайски зоопарк е обвинен в подправяне на животни. През 2023 г. зоопаркът в Ханджоу се наложи да опровергава твърденията, че някои от мечките му са хора в костюми, пише NOVA. През юли същата година клип на малайзийска слънчева мечка, на име Анджела, която ходи на задните си крака, предизвика спекулации, че животното е човек в зле прилягащ мечешки костюм.

Chinese Zoo admits their “pandas” were painted dogs



via AsiaWire pic.twitter.com/xeGMlHSKOO — Dexerto (@Dexerto) September 19, 2024

Други китайски зоологически градини са обвинявани в опити да представят кучета с боядисана и подстригана козина за вълци или африкански котки. През 2018 г. зоологическа градина в Египет отрече, че е боядисала магарета, за да приличат на зебри.