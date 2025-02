Бившият вътрешен министър на Сирия се предаде на новите власти (Видео)

Бившият сирийски министър на вътрешните работи Мохамед Ибрахим аш Шаар, който е видна фигура в сваления режим на Башар Асад, се предаде на новите власти в страната. Това съобщи ДПА, като се позова на местни медии и активисти.

Кадри, излъчени по сирийската телевизия, показаха Аш Шаар в ареста, а на публикувани в социалните медии снимки той седи в автомобил на силите за сигурност, след като се е предал.

A video shows former Interior Minister of the Assad regime, Mohammed Al-Shaar, surrendering to the General Security Forces, who assure that he will be treated with respect and in accordance with legal procedures. https://t.co/ic80R4NjNw pic.twitter.com/PMI71p2YBG — Hussam Hammoud | حسام (@HussamHamoud) February 4, 2025

Официален представител на преходното правителство потвърди, че Аш Шаар е бил „предаден на властите“, като отбеляза, че в хода на целия този процес достойнството му е било пазено.

Аш Шаар по-късно направи изявление пред саудитската телевизия „Ал Арабия“, в което потвърди, че се е предал доброволно.

Той се разграничи от отправените срещу него обвинения в неправомерни действия, докато е бил начело на министерството на вътрешните работи на страната между 2011 г. и 2018 г., и отрече да има нещо общо с неофициални центрове за задържане.

Режимът на Асад използваше систематични арести, включително на политически опоненти, както и най-жестоки методи за изтезания, за да се задържи на власт в продължение на десетилетия.

След падането от власт на дългогодишния диктатор Башар Асад на 8 декември хиляди хора бяха освободени от затвора, пише БТА.

През декември 2012 г. Аш Шаар оцеля след опит за убийството му, отговорност за който пое джихадистката групировка Фронт „Ан Нусра“, която след това промени името си на „Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТШ). Тя бе бунтовническата групировка, която бе начело на изненадващата офанзива, която свали от власт Асад и сложи край на продължилата години кръвопролитна гражданска война.

Лидерът на ХТШ Ахмед аш Шараа бе официално назначен за преходен президент на Сирия миналата седмица.