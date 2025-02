Израелският премиер Бенямин Нетаняху подари на американския президент Доналд Тръмп златен пейджър и символичен ключ за Израел. Netanyahu gifted Trump with a gaudy golden pager mounted on a slice of felled ancient olive tree. The settler colonial psyche is a cesspit. pic.twitter.com/irpDQH0YW1 — Laleh Khalili 🇵🇸 (@LalehKhalili) February 6, 2025

Нетаняху посети Вашингтон и беше посрещнат в Белия дом от Тръмп.

Златният пейджър напомня израелската операция от септември 2024 г., когато хиляди пейджъри, използвани от "Хизбула", се взривиха в Ливан.

Загинаха 39 души, а над 3000 бяха ранени. Израелският премиер пое отговорност за атаката.