Пътници за авиокатастрофата в Канада: Избухна пожар, висяхме с главата надолу (Видео, снимки)

Когато самолетът наближи летището, се обърна, удари се в пистата и избухна пожар, пътниците висяха с главата надолу, разказват пътниците Джон Нелсън и Питър Куков, пасажери в катастрофиралия вчера самолет на летище Пиърсън в Торонто, Канада, пише Си Ен Ен.

Машината е на Delta Air Lines, управлявана от едно от дъщерните ѝ дружества – Endeavor Air. Пристигала е от Минеаполис.

На борда е имало 80 души – 76 пътници и четирима души екипаж.

Самолет с 80 души на борда се преобърна в Торонто Снимка: Ройтерс

18 пасажери, сред които и едно дете, са откарани в болница. Първоначалната информация, беше, че детето е в критично състояние, но от детската болница в Торонто обявиха, че то не е тежко ранено.

Пострадалите са откарани в лечебни заведения с 3 медицински хеликоптера и 2 линейки.

Шефът на пожарната в Торонто Тод Ейткен оляви в понеделник вечерта, че разследването е в началото, но могат да кажат, че „пистата е била суха и не е имало условия за страничен вятър", пише bTV.

Това противоречи на по-ранни съобщения за пориви на вятъра над 40 мили в час (64 км/ч) и страничен вятър, отбелязва Би Би Си.

Видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, показват как хора се измъкват от преобърналия се самолет, а екипите на пожарната го пръскат с пяна.

В Генералното консулство на България в Торонто няма информация за пострадали или ранени български граждани.