Бивш паралимпиец стана първият астронавт с увреждания с мисия в Космоса

Британски астронавт получи разрешение да стане първият човек с физическо увреждане, който ще участва в мисия на Международната космическа станция.

Джон Макфол е бивш паралимпийски спринтьор от Кардиф и ще може да участва в продължителна космическа мисия, съобщи Европейската космическа агенция (ЕКА) на пресконференция в петък. European member of the Astronaut Reserve, John McFall and the team at @ESA have shown it is possible for someone with a physical disability to live and work on the @Space_Station. 🛰️



Hear from John 👇 pic.twitter.com/dyHzoozpd6 — UK Space Agency (@spacegovuk) February 16, 2025

„Чудесно е, че завършихме проучването и доказахме, че няма техническа пречка да летя до Международната космическа станция", заяви Макфол.

"Изявлението не е свързано само с това, че аз лично получавам медицинско свидетелство за полети с голяма продължителност. Става дума за много повече от това", каза той и описа това събитие като промяна в културата на отношение към хората с увреждания.

По време на пресконференцията той заяви също, че е бил предимно пасивен по време на тестовете, които са продължили около месец и са включвали медицински прегледи. Той каза, че просто е трябвало да покаже, че може да изпълнява необходимите задачи, предаде Sky News. 🚴‍♂️💫 Cycling into the future of spaceflight!



As part of ESA’s #Fly! initiative, member of the @esa astronaut reserve John McFall put his prosthesis to the test—cycling 🚲 in a -6° head-down position 🔄 to study how fluid shifts in microgravity might affect the fit.



🌍🚀 Find… pic.twitter.com/NWfQ5qigdk — Human Spaceflight (@esaspaceflight) January 31, 2025

През 2022 г. ЕКА стартира проучването „Fly!", за да разгледа предизвикателствата пред изпращането на астронавт с увреждания на Международната космическа станция, а Макфол, е избран за програмата като член на резерва на ЕКА за астронавти.

„Джон е част от резерва от астронавти, които имат право да летят до Международната космическа станция, въпреки политическите съображения на някой от нашите международни партньори. Така че това поле е отбелязано. И аз съм много горд, защото Европа отстоява своите ценности и приобщава", заяви Даниел Нойеншвандер, директор на ЕКА за човешки и роботизирани изследвания.

„Джон е един чудесен пример за ценностите на Европейската космическа агенция", допълни той.

Той не каза кога Макфол може да се присъедини към някоя мисия, но каза, че това е само началото.