Пиян вандал млати с чук прочутия 12-ъгълен камък в Перу (Видео)

Прочутият 12-ъгълен камък - символ на архитектурния гений на инките в Куско, Перу, е бил повреден от мъж в нетрезво състояние, който му е нанесъл удари с чук, предаде АФП, позовавайки се на полицията.

Камъкът с тегло шест тона - част от стената на древния дворец на владетеля Инка Рока (1350-1380), се отличава с перфектното преплитане на 11 съседни камъка, съединени без цимент или хоросан, заради което е смятан за свидетелство за архитектурното майсторство на инките. This morning in Cusco, a man hit the iconic twelve-angled stone with a hammer several times, causing irreversible damage. He's since been arrested.

Днес камъкът е част от Епископския дворец в Куско - някогашната столица на империята на инките, включена в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство.

Според полицията предполагаемият вандал, 30-годишен перуанец, видимо в нетрезво състояние, е нападнал историческия камък с чук. Вандалският акт е бил заснет от охранителни камери.

Заподозреният, който е бил арестуван, е заплашен от до шест години затвор за посегателство срещу културни ценности, предаде БТА.

Няколко фрагмента са се откъртили от камъка, който е претърпял "необратими щети", съобщи за пресата Хорхе Моя, представител в Куско на перуанското Министерство на културата.