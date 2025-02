Мадона разкритикува Тръмп, че се е нарекъл "крал"

Поп кралицата Мадона обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че си е присвоил титлата „крал“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Да живее кралят!, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“. С това той разгневи Мадона, която е отявлен негов противник.

"Мислех, че тази страна е изградена от европейците, за да избягат от властта на един крал и да създадат един нов свят, управляван от народа. Но сега ние имаме един президент, който говори за себе си като за крал. Ако той се шегува, то аз не се шегувам“, каза Мадона в „Екс“. I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1 — Madonna (@Madonna) February 21, 2025

Тръмп се провъзгласи на шега за крал под послание, с което в социалната си мрежа се похвали с офанзивата на неговото правителство срещу премахването на тол таксите в Ню Йорк. Таксите бяха от девет долара на ден за водачите на моторни превозни средства, влизащи в Манхатън и бяха въведени в началото на януари. По време на предизборната си кампания Доналд Тръмп се показа враждебно настроен към тази мярка.

Сега Тръмп обяви, че тя е „мъртва“ в посланието, подписано от него с думите: „Да живее краля!“. Впоследствие Белият дом в официалния си акаунт разпространи същото съобщение, но подписано от „Президент Доналд Тръмп“, допълвайки го с илюстрация, показваща милиардера да носи корона с диаманти.

Мадона на няколко пъти по време на първия президентски мандат на Тръмп го разкритикува по различни поводи. Тя говори и по време на демонстрация на опозицията, организирана след встъпването в длъжност на републиканеца на 20 януари.

В края на миналия месец кралицата на попа разкритикува и отстъплението на правата на ЛГБТ общността с идването на републиканеца на власт и призова хората да не се отказват от борбата.