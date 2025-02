Зеленски: Три години абсолютен героизъм на украинците, гордея се! (Видео)

Украинският президент Володимир Зеленски приветства "героизма" и "съпротивата" на своята страна по случай навършването на три години от руското нашествие в Украйна, пише БТА.

"Три години съпротива. Три години на признателност. Три години абсолютен героизъм на украинците. Гордея се с Украйна! Благодаря на всички, които я защитават и подкрепят. На всички, които работят за Украйна. И нека паметта на всички, които дадоха живота си за нашата държава и народ, да бъде вечна", написа Зеленски във фейсбук.