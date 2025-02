Със Спондж Боб меме Тръмп се присмя на федералните служители

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра с меме на федералните служители. Те са възмутени след като получиха имейл от Министерството на правителствената ефективност (DOGE). В него те са помолени да опишат какво са свършили през седмицата. Илон Мъск защити спорната директива, която някои служители определиха като тормоз.

Американският президент Доналд Тръмп се подигра с федералните служители, от които бе изискано да опишат какво са свършили в рамките на една седмица.

Той публикува в социалната мрежа Truth Social меме от популярното анимационно филмче на Nickelodeon „Спонджбоб Квадратни гащи". На него Спонджбоб е изобразен замислен над бележник, а приятелят му Патрик Звездата държи списък със заглавие „Свършено миналата седмица". Сред записаните неща в списъка на Патрик са: „плаках заради Тръмп", „плаках заради Илон", „стигнах до офиса поне веднъж" и „прочетох няколко имейла". Списъкът завършва с „плаках заради Тръмп и Елон още малко". Шеговитата картинка е насочена към онези, които критикуват изискването на министерството на правителствената ефективност.

Постът на Тръмп изглежда подкрепя Мъск, чийто отдел изпрати спорния имейл до всички федерални служители през уикенда. Службата за управление на персонала (OPM) изискваше от служителите да изброят пет постижения до понеделник в 23,59 ч. Мъск заплаши, че липсата на отговор ще бъде приета като оставка. This email is a very basic pulse check https://t.co/4qEKErwSuE — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2025

Директивата предизвика възмущение сред федералните служители и профсъюзите. Американската федерация на държавните служители, която представлява 800 000 служители, се противопостави категорично на искането, пише Тimes Оf India.

Някои федерални служители определиха искането като враждебна работна среда, а ръководителите на агенциите във ФБР, министерството на отбраната и държавния департамент обявиха, че са казали на служителите да не отговарят. Новоназначеният директор на ФБР, Каш Пател, посъветва агентите да „преустановят всякакви отговори", докато бюрото формулира координиран отговор.