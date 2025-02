Почина певицата Роберта Флек (Видео)

На 88-годишна възраст почина певицата Роберта Флек, изпяла хитове като Killing Me Softly with His Song и The First Time Ever I Saw Your Face. Тя е издъхнала в дома си, заобиколена от своето семейство, съобщи нейният мениджър Илейн Шок, цитирана от Асошиейтед прес.

През 2022 година Флек съобщи, че страда от амиотрофична латерална склероза, известна още като болестта на Лу Гериг, и не може да пее. Поради тази причина носителката на „Грами" се оттегли от сценични изяви, пише Нова.

Флeк става известна буквално за една нощ, след като Клинт Истууд използва песента ѝ The First Time I Ever Saw Your Face като музикален фон за една от най-запомнящите се любовни сцени в киното - тази между него и Дона Милс в лентата от 1971 година „Пусни „Мисти" за мен".

Баладата, в която звучи нежното сопрано на Флек година по-късно се изкачва на първо място в класацията на „Билборд" и печели „Грами" за запис на годината. През 1973 година тя получава грамофонче в същата категория за песента си - Killing Me Softly With His Song. Това я прави първият изпълнител в историята на музикалните награди, който е печелил приза в две последователни години.