Почина най-известният агент на Сикрет Сървис, не успял да спаси Кенеди - Клинт Хил

На 93-годишна възраст в дома си в Калифорния почина бившият специален агент на Сикрет Сървис Клинтън Хил - 62 години, след като не успя да спаси любимия президент на Обединена Америка - Джон Ф. Кенеди.

В продължение на тези 6 десетилетия Хил бе най-известният агент на тайните служби, след като направи всичко по силите си да помогне на простреляния държавен глава, но не с името си, а с действията си, заснети от присъстващите фотографи.

Именно Клинт Хил е мъжът, заснет да лази по багажника на лимузината в опит да помогне на Джон Кенеди при стрелбата в Далас на 22 ноември 1963 година. Във фаталния ден за Хил е определена защитата на Първата дама Жаклин Кенеди. 31-годишният тогава специален агент се вози на левия борд на първата кола на Сикрет Сървис зад лимузината, когато проехтява първият изстрел. Secret Service Agent

Secret Service Agent Clint Hill. (1932-2025)

"Погледнах към президентската лимузина и видях как държавният глава се хвана за гърлото и се наклони наляво", разказва спомените си през 2010 година Клинт Хил. Той веднага се хвърля на багажника на автомобила и се опитва да стигне до Кенеди и съпругата му. "Бях толкова съсредоточен да стигна до президента и г-жа Кенеди, за да им осигуря прикритие, че не чух втория изстрел", допълва бившият агент. След като избутал Жаклин Кенеди на седалката ѝ, агентът прикрил президента и първата дама с тялото си.

Действията на Хил по време на убийството са заснети на любителско домашно видео, което осигурява един от най-добрите записи на стрелбата.

Клинтън Джей Хил е роден на 4 януари 1932 година в Ларимор, Северна Дакота. Неговата майка Алма Петерсон е норвежка и не е омъжена. Когато Клинтън е на 17 дни тя го оставя в дом, а по-късно момченцето е осиновено от друго норвежко семейство - Крис и Джени Хил, пише dir.

След като служи в армията, през 1958 г. Клинт Хил се присъединява към тайните служби и е назначен на работа в офиса в Денвър. За действията си по време на трагедията в Далас той е награден и се издига до помощник-директор, но не успява да се пребори с чувството за вина и през 1975 година се пенсионира преждевременно.

През целия си живот Клинт Хил е убеден, че е можел да спаси живота на Джон Кенеди и малко след пенсионирането си в интервю за CBS признава, че се чувства отговорен.

"Ако бях реагирал с около пет десети от секундата по-бързо, може би със секунда по-бързо, нямаше да съм тук днес", заяви Хил. "Искаш да кажеш, че щеше да стигнеш до президента и да предотвратиш убийството му?", пита интервюиращият Майк Уолъс. "Да, сър...Имам голяма вина за това. Ако бях обърнал в друга посока, щях да успея. Моя е грешката", отговаря специалният агент.

По-късно в документален филм Клинт Хил разказва, че се е върнал в Далас, като в крайна сметка е стигнал до заключението, че не е могъл да спаси живота на Джон Кенеди.