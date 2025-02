Рюте: Страхотно е да се говори с Тръмп, САЩ и НАТО стават все по-силни

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в "Екс", че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Страхотно е да се говори с Доналд Тръмп, САЩ и НАТО стават все по-силни. Съюзниците предприемат бързи стъпки за увеличаване на инвестициите в отбраната, вече бяха обявени данни за нарастване на отбранителните разходи и предстоят нови подобни съобщения, пише Рюте. Съюзниците подготвят милиарди за предоставянето на помощ за Украйна, както и принос към гаранциите за сигурност, пише още в публикацията, цитирана от БТА. Great to talk with @realDonaldTrump

По-рано тази седмица по повод навършването на третата година от началото на войната в Украйна генералният секретар посочи, че е необходим допълнителен натиск за постигането на траен мир. Европейските съюзници в НАТО желаят да дадат своя дял, включително със силни гаранции за сигурността и допълнителна финансова помощ, уточни Рюте.

Тръмп вчера заяви, че европейците, а не САЩ, трябва да дадат на Украйна гаранции за сигурност като част от плана за разрешаване на конфликта с Русия.