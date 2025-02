Тръмп: Преговорите за мирно споразумение в Украйна са в напреднал стадий

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Русия и Украйна за мирно споразумение са "много добре напреднали" и похвали Москва за действията ѝ при преговорите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи това изявление на срещата си днес с британския премиер Киър Стармър в Белия дом.

Стармър призова САЩ да осигурят "подкрепа" за сигурността на европейските сили, които може да изпълняват мироопазваща роля в Украйна след приключването на мирните преговори, към които Тръмп се стреми, откакто пое поста миналия месец.

Седейки редом до Стармър в Овалния кабинет Тръмп заяви, че евентуално мирно споразумение, постигнато с Русия, ще издържи и руският президент Владимир Путин няма да навлезе отново в Украйна.

"Мисля, че Русия се държеше много добре... Мисля, че сме напреднали много по сделката, но още не сме сключили сделка", заяви Тръмп. Той добави, че няма да говори за детайлите по опазването на мира, докато не бъде договорено споразумение.

В отговор на въпрос дали може да се вярва на руския му колега президентът на САЩ отговори: "Вярвай и проверявай".

Тръмп е заявил, че ще "помогне" на британските войници, ако те бъдат нападнати по време на мироопазваща мисия в Украйна. Преди той неведнъж е отхвърлял идеята, че САЩ трябва да предоставят "подкрепа" за сигурността на европейските миротворчески сили, припомня Ройтерс.

Стармър благодари на Тръмп, че е "променил хода на разговорите, за да се появи възможността да се постигне мирно споразумение".

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети утре Белия дом, като се очаква там да бъде подписано споразумение със САЩ за достъп по редките земни елементи на Украйна. Тръмп е заявявал, че това споразумение ще бъде предпазна мярка за Украйна, обръща внимание Ройтерс.

На въпрос на журналист по повод изказването си за украинския президент, че е "диктатор", американският президент отговори: