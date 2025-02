След бурна кавга в Овалния кабинет Тръмп "зашлеви" Зеленски с думите: Рискувате Трета световна война (Видео)

Срещата на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Овалния кабинет прерасна в невиждан и яростен спор, пише Daily Mail.

По време на зрелищната и продължителна разправия Тръмп обвини Зеленски, че рискува да подпали Tрета световна война. Тази крайно ожесточена конфронтация заплаши да помрачи преговорите за прекратяване на огъня в украинско-руската война.

Срещата на Тръмп със Зеленски в Овалния кабинет се провали след близо 40 минути, след като украинският президент заяви, че е подписал сделки с Путин, но на него не може да се вярва. Той се отдръпна, след като Тръмп и Ванс настояха, че трябва да направи компромис с Путин след тригодишна съпротива срещу руското нашествие.

Получи се яростен скандал и грижливо подготвената дипломация се провали. Тръмп повиши глас. Вицепрезидентът Ванс също се включи, за да попита защо Зеленски нито веднъж не е благодарил в Овалния кабинет.

Тръмп изкрещя, че Зеленски е рискувал живота на милиони хора.

"Играете си с Трета световна война. Хазартно играете с Трета световна война и това, което правите, е много неуважително към страната, тази страна, която ви е подкрепила много повече, отколкото много хора казват, че би трябвало", каза Тръмп.

Ванс се включи, като поиска от украинския президент да покаже някаква благодарност за подкрепата на Вашингтон. И изтъкна как Зеленски е посетил оръжеен завод в Пенсилвания, за да предизвика гнева на републиканците точно преди изборите миналата година. TENSE: Donald Trump and JD Vance ERUPT At Zelesnky In FIERY Oval Office Meeting TENSE: Donald Trump and JD Vance ERUPT At Zelesnky In FIERY Oval Office Meeting Публикувахте от Townhall.com в Петък, 28 февруари 2025 г.

"Казахте ли веднъж "благодаря" по време на цялата тази среща? Отидохте в Пенсилвания и агитирахте за опозицията през октомври. Предложете няколко думи на благодарност за Съединените американски щати и за президента, който се опитва да спаси страната ви", заяви вицепрезидентът на САЩ.

Kореспондентът на руската агенция ТАСС пък бе изведен от Овалния кабинет, след като стана ясно, че не е в одобрения медиен списък за срещата.