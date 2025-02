Полският премиер към Зеленски и украинците: Не сте сами

„Скъпи Зеленски, скъпи украински приятели. Вие не сте сами“, написа в социалната мрежа "Екс" министър-председателят на Полша Доналд Туск след сблъсъка на украинския президент в Овалния кабинет на Белия дом с Доналд Тръмп. Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

След бурен скандал в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на Украйна Володимир Зеленски, украинецът си тръгна заедно с цялата си делегация по-рано от предвиденото.

Срещата между двамата трябваше да финализира сделката за редките минерали, но след преждевременното напускане на Зеленски от сградата на Белия дом стана ясно, че тя няма да бъде подписана, поне засега.