Арестуваха деветима при протест срещу Илон Мъск в Ню Йорк (Видео, снимки)

Задържаха 9 души по време на протест в Ню Йорк срещу Илон Мъст. Той се състоя пред дилърски център за продажба на автомобили, произведени от американската автомобилостроителна компания "Тесла" (Tesla), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Главен изпълнителен директор и един от водещите акционери в "Тесла" е милиардерът Илон Мъск, определян като най-богатият човек в света. Той е и един от най-близките сътрудници на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Девет души са задържани по време на протест в Ню Йорк срещу Илон Мъск Снимка: Ройтерс

Мъск на практика контролира т. нар. министерство на правителствената ефективност, въпреки че през февруари Белият дом обяви, че той не ръководи ведомството, а е по-скоро старши съветник на Тръмп.

Протестиращите в Ню Йорк се обявиха срещу масовите уволнения на американския държавни служители. Те са предприети от т. нар. министерство на правителствената ефективност и са координирани от Мъск, които се ползва с подкрепата на Тръмп, посочват политически анализатори.

В протеста са участвали стотици демонстранти, съобщи местната полиция. Те са част от инициатива срещу Мъск, която под мотото "Да свалим "Тесла" набира все повече популярност в САЩ.

People gathered at a Tesla showroom in Illinois and the company's headquarters in New York to demand an end to Elon Musk's 'lawless actions' and influence over the US government ⤵️ pic.twitter.com/jDHCoXGp8E — Anadolu English (@anadoluagency) March 2, 2025

Протести се проведоха и пред шоурум на "Тесла" в Джаксънвил, щата Флорида, в Тусон, щата Аризона, както и в други американски градове. Протестиращите са блокирали движението по булеварди в района на шоурум центровете, скандирайки "Без диктатори в САЩ" и "Спасете демокрацията".